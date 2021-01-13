"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Венгрии

В Венгрии обнаружили новый, более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании.

Об этом заявила в среду главный хирург Сесилия Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мои коллеги идентифицировали британский вариант вируса, который уже был обнаружен в соседних странах, в образцах трех пациентов", - сказала Мюллер.

"Было очевидно, что Венгрия тоже не сможет избежать этого варианта", - добавила она.

По информации Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 января, после мутации штамм коронавируса SARS CoV-2 был обнаружен в 22 странах Европы.

В компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech, заявили о ее эффективности и против нового штамма коронавируса, обнаруженного Великобритании и Южной Африке.