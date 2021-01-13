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Повітря Києва стає все бруднішим через погоду

Середа, 13 січня 2021, 16:15
Повітря Києва стає все бруднішим через погоду

З 11 січня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопленню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними постів спостереження обсерваторії, протягом 11 -12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в районах: Бессарабської площі, бульвару Лесі Україїнки та вул. Каунанської (7.1 ГДК).

У ЦГО попереджають, що 13 -14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі повітря Києва.

Українська правда
Теми: Київпогодаекологія
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