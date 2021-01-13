Воздух Киева становится все грязнее из-за погоды
Среда, 13 января 2021, 17:15
С 11 января в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: По данным постов наблюдения обсерватории, в течение 11 -12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-7 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) в районах: площади, бульвара Леси Украинки и ул. Каунанской (7,1 ПДК).
В ЦГО предупреждают, что 13 -14 января сохранится тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха Киева.
Украинская правда