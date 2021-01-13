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Воздух Киева становится все грязнее из-за погоды

Среда, 13 января 2021, 16:15
Воздух Киева становится все грязнее из-за погоды

С 11 января в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным постов наблюдения обсерватории, в течение 11 -12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-7 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) в районах: площади, бульвара Леси Украинки и ул. Каунанской (7,1 ПДК).

В ЦГО предупреждают, что 13 -14 января сохранится тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха Киева.

Украинская правда

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Темы: Киевпогодаэкология
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