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Зеленський підписав указ про направлення українських військових у Косово

Середа, 13 січня 2021, 17:31

Президент Володимир Зеленський у середу підписав указ про направлення українських військових до Сербії для участі в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косові.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на оприлюднений на сайті глави держави указ. 

"Направити до Республіки Сербія для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до двох осіб", - сказано в указі. 

Кабмін повинен вжити заходів для забезпечення виконання цього указу, який набирає чинності з дня його опублікування.

Указ підготований на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

Український національний контингент перебуває у Косові у складі міжнародних сил з підтримки миру у Косові під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили до Косова 12 червня 1999 року.

У грудні відбулась чергова ротація українських миротворців у Косові. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийарміяКосово
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