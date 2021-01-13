Зеленський підписав указ про направлення українських військових у Косово

Президент Володимир Зеленський у середу підписав указ про направлення українських військових до Сербії для участі в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косові.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на оприлюднений на сайті глави держави указ.

"Направити до Республіки Сербія для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до двох осіб", - сказано в указі.

Кабмін повинен вжити заходів для забезпечення виконання цього указу, який набирає чинності з дня його опублікування.

Указ підготований на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

Український національний контингент перебуває у Косові у складі міжнародних сил з підтримки миру у Косові під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили до Косова 12 червня 1999 року.

У грудні відбулась чергова ротація українських миротворців у Косові.