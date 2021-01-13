Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський підписав указ про направлення українських військових у Косово

Середа, 13 січня 2021, 18:31

Президент Володимир Зеленський у середу підписав указ про направлення українських військових до Сербії для участі в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косові.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на оприлюднений на сайті глави держави указ. 

"Направити до Республіки Сербія для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до двох осіб", - сказано в указі. 

Кабмін повинен вжити заходів для забезпечення виконання цього указу, який набирає чинності з дня його опублікування.

Указ підготований на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

Український національний контингент перебуває у Косові у складі міжнародних сил з підтримки миру у Косові під патронатом НАТО–KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили до Косова 12 червня 1999 року.

У грудні відбулась чергова ротація українських миротворців у Косові. 

Теми: ЗеленськийарміяКосово


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе

Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу

Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського

Ціну на газ для населення знизять на понад 30% - Шмигаль

Доза вакцини CoronaVac для українців буде коштувати близько 500 гривень

Навальний заявив, що повертається в Росію

Усі новини...
Зеленський
Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського
Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії
Зеленський запросив Ілона Маска в житомирський музей Корольова
Останні новини
19:33
Судді Антикорсуду винесли попередження за дозвіл на обшук у судді ОАСК
19:22
Рада в перший день роботи заслухає Шмигаля щодо високих тарифів
19:20
Уряд поверне пільги на електроенергію за розташування у зоні 30 кілометрів від АЕС
19:04
Британія зареєструвала рекордні понад 1500 смертей від коронавірусу за добу
19:00
Кабмін очікує понад 4 мільйона чистого прибутку від Укрероруху у 2021 році
18:48
Зеленський підписав закон, що дозволяє лишатись на держслужбі до 70 років
18:42
Офіс генпрокурора спростував заяву Тупицького, що йому готують "шоу"
18:31
Зеленський підписав указ про направлення українських військових у Косово
18:10
Гривня зміцнилась до євро на закритті міжбанку
17:56
фотоУкраїна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ
Усі новини...