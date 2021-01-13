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Зеленский подписал указ о направлении украинских военных в Косово

Среда, 13 января 2021, 18:31

Президент Владимир Зеленский в среду подписал указ о направлении украинских военных в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на обнародованный на сайте главы государства указ.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", - говорится в указе.

Кабмин должен принять меры для обеспечения выполнения этого указа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Указ подготовлен на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Украинский национальный контингент находится в Косове в составе международных сил по поддержанию мира в Косове под патронатом НАТО-KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

В декабре состоялась очередная ротация украинских миротворцев в Косове.

Темы: ЗеленскийармияКосово


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