Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подписал указ о направлении украинских военных в Косово

Среда, 13 января 2021, 17:31

Президент Владимир Зеленский в среду подписал указ о направлении украинских военных в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на обнародованный на сайте главы государства указ.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", - говорится в указе.

Кабмин должен принять меры для обеспечения выполнения этого указа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Указ подготовлен на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Украинский национальный контингент находится в Косове в составе международных сил по поддержанию мира в Косове под патронатом НАТО-KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

В декабре состоялась очередная ротация украинских миротворцев в Косове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийармияКосово
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Зеленский
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: