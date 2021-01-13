Харків'янам пообіцяли не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду
Середа, 13 січня 2021, 20:01
Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що не буде піднімати в місті тарифи на опалення і гарячу воду.
Джерело: його пост у Facebook
Пряма мова: "Я прийняв рішення тарифи для містян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року".
Деталі: За словами Терехова, він розуміє, що Національна комісія з держрегулювання в сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, однак він "його не змінить і всю відповідальність за нього бере на себе".
Нагадаємо: Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.
Українська правда