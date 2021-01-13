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Харків'янам пообіцяли не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду

Середа, 13 січня 2021, 20:01

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що не буде піднімати в місті тарифи на опалення і гарячу воду.

Джерело: його пост у Facebook

Пряма мова: "Я прийняв рішення тарифи для містян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року".

Деталі: За словами Терехова, він розуміє, що Національна комісія з держрегулювання в сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, однак він "його не змінить і всю відповідальність за нього бере на себе".

Нагадаємо: Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Українська правда
Теми: Харківопаленняводатарифи


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