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Харків'янам пообіцяли не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду

Середа, 13 січня 2021, 19:01
Харків'янам пообіцяли не піднімати тарифи на тепло і гарячу воду

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що не буде піднімати в місті тарифи на опалення і гарячу воду.

Джерело: його пост у Facebook

Пряма мова: "Я прийняв рішення тарифи для містян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року".

Деталі: За словами Терехова, він розуміє, що Національна комісія з держрегулювання в сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, однак він "його не змінить і всю відповідальність за нього бере на себе".

Нагадаємо: Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Українська правда

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Теми: Харківопаленняводатарифи
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