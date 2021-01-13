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Харьковчанам пообещали не поднимать тарифы на тепло и горячую воду

Среда, 13 января 2021, 20:01

Секретарь Харьковского горсовета Ігорь Терехов заявил, что не будет поднимать в городе тарифы на отопление и горячую воду.

Источник: его пост в Facebook

Прямая речь: "Я принял решение тарифы для горожан на отопление и горячую воду подниматься не будут. Они останутся на уровне 2018 года".

Детали: По словам Терехова, он понимает, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики будет недовольна этим решением, однако он "его не изменит и всю ответственность за него берет на себя".

Напомним: Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Украинская правда
Темы: Харьковотоплениеводатарифы


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