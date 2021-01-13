В Італії у розпал епідемії розкололась парламентська коаліція
Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Italia Viva, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду, фактично залишивши правлячу коаліцію без більшості в парламенті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Його рішення, оголошене на пресконференції у середу ввечері, занурює Італію в політичний хаос у той час, як країна з усіх сил намагається стримати епідемію COVID-19.
Підтримка Italia Viva у парламенті має вирішальне значення для виживання коаліції, яку очолює "Рух 5 зірок" та лівоцентристська Демократична партія.
Раніше цього дня прем‘єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що сподівається, що Ренці не відкличе своїх міністрів з уряду, попереджаючи, що країна не зможе зрозуміти, чому уряд розвалився на тлі триваючої кризи в галузі охорони здоров’я.