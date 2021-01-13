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В Италии в разгар эпидемии раскололась парламентская коалиция

Среда, 13 января 2021, 20:28

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Italia Viva, заявил об отставке двух своих министров из правительства, фактически оставив правящую коалицию без большинства в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Его решение, объявленное на пресс-конференции в среду вечером, погружает Италию в политический хаос в то время, как страна изо всех сил пытается сдержать эпидемию COVID-19.

Ренци давно грозился уйти из правительства. Он был не согласен с планами премьер-министра Джузеппе Конте о том, как потратить миллиарды евро, обещанные Европейским Союзом, на восстановление экономики.

Поддержка Italia Viva в парламенте имеет решающее значение для выживания коалиции, которую возглавляет "Движение 5 звезд" и левоцентристская Демократическая партия.

Ранее в этот день премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что надеется, что Ренци не отзовет своих министров из правительства, предупреждая, что страна не сможет понять, почему правительство развалилось на фоне продолжающегося кризиса в области здравоохранения.

Темы: Италияэпидемиякоалиция


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