Хорватія посилила вимоги для в'їзду українців

Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія оновив рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину хорватського кордону.

Про це повідомило посольство України у Хорватії, пише "Європейська правда".

За новим рішенням, яке почне діяти з 14 до 31 січня, особи, у тому числі і громадяни України, які прибувають до Хорватії з країн, де поширено новий штам коронавірусу, при в’їзді повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний.

Громадяни України, які в’їжджають з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в’їхати до Хорватії без негативного результату ПЛР-тесту за умови залишення території країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав - Медичні працівники, прикордонники, працівники у транспортній галузі та інші.

Громадяни України не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.

Заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС за умови пред’явлення при в’їзді в Хорватію негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який, тест, є не давніший, як 48 годин, або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.