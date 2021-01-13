Хорватия ужесточила требования для въезда украинцев

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения хорватской границы.

Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии, пишет "Европейская правда".

По новому решению, которое начнет действовать с 14 по 31 января, лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за собственные деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный.

Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии оставить территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию при исключительных основаниях - медицинские работники, пограничники, работники в транспортной отрасли и другие.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительную вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 или с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, которые направляются через Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.