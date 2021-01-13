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На Київ насувається сильний снігопад

Середа, 13 січня 2021, 20:04
На Київ насувається сильний снігопад

Із 14 січня очікується погіршення погодних умов у столиці. Упродовж 14-15 січня, за прогнозом синоптиків, можливий сніг, інтенсивні опади прогнозують вдень 14 січня.

Джерело: сайт Київської міської держадміністрації із посиланням на прогноз, отриманий в Укргідрометцентрі

Деталі: Також у Києві очікується значне зниження температури. Удень 14 січня до -4°C. А вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.

При цьому в КМДА запевняють, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов. Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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