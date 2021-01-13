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На Киев надвигается сильный снегопад

Среда, 13 января 2021, 20:04
На Киев надвигается сильный снегопад

С 14 января ожидается ухудшение погодных условий в столице. В течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем ​​14 января.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на прогноз, полученный в Укргидрометцентре

Детали: Также в Киеве ожидается значительное снижение температуры. Днем 14 января до -4°C. А в ночь на 15 января - до -11°C. В течение 16-18 января днем ​​прогнозируют до -15°C, ночью до -20°C.

При этом в КГГА уверяют, что "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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