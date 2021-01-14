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Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань – 10 тисяч 

Четвер, 14 січня 2021, 07:11
Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань – 10 тисяч 
УП

За добу 13 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 925 осіб, одужали 10 192 особи, у лікарні потрапили 2 229 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, 162 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у середу зареєстрували у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Летальних випадків за минулу добу найбільше зафіксували у Дніпропетровській (22), Одеській (16), Харківській та Львівській (по 14) областях, а також у Києві (13) і Черкаській області (12).

Серед нових хворих 233 дитини та 345 медпрацівників.

 

За минулу добу в Україні зробили 54 265 тестувань: методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу зразка 2019 року виявили у 1 138 764 особи, із них 837 063 особи одужали, а 20 376 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: коронавірусCovid-2019
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