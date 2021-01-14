Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань - 10 тисяч 

За добу 13 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 925 осіб, одужали 10 192 особи, у лікарні потрапили 2 229 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, 162 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у середу зареєстрували у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.