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Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань - 10 тисяч 

Четвер, 14 січня 2021, 08:11

За добу 13 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 925 осіб, одужали 10 192 особи, у лікарні потрапили 2 229 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, 162 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у середу зареєстрували у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Теми: коронавірусCovid-2019


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