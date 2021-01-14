Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

За сутки 13 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7 925 людям, выздоровели 10 192 человека, в больницы попали 2 229 больных с коронавирусом или подозрением на него, 162 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Больше всего подтвержденных случаев в среду зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Летальных случаев за минувшие сутки больше всего зафиксировали в Днепропетровской (22), Одесской (16), Харьковской и Львовской (по 14) областях, а также в Киеве (13) и Черкасской области (12).

Среди новых больных 233 ребенка и 345 медработников.

За прошедшие сутки в Украине сделали 54 265 тестирований: методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь образца 2019 года обнаружили у 1 138 764 человек, из них 837 063 человека выздоровели, а 20 376 заболевших скончались.

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