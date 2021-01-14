Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

За сутки 13 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7 925 людям, выздоровели 10 192 человека, в больницы попали 2 229 больных с коронавирусом или подозрением на него, 162 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев в среду зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.