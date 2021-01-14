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Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

Четверг, 14 января 2021, 08:11

За сутки 13 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7 925 людям, выздоровели 10 192 человека, в больницы попали 2 229 больных с коронавирусом или подозрением на него, 162 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев в среду зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Темы: коронавирусCovid-2019


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