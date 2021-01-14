Угорський міністр їде до Кулеби, щоб владнати кризу у відносинах

Міністри закордонних справ України і Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто домовилися про переговори у Києві на фоні жорсткої кризи у відносинах.

Інформацію про те, що візит міністра вже узгоджений, "Європейській правді" підтвердив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, очікується приїзд угорського посадовця до кінця місяця.

"Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги", - заявив міністр у коментарі на запит ЄвроПравди.

Інші джерела також кажуть, що візит запланований на останній тиждень січня, вже після зміни влади у США.

За даними ЄП, йдеться не про офіційне засідання міжурядової комісії, яке було підставою для зустрічей Кулеби із Сіярто раніше цього року, а про персональний візит угорського міністра для пошуку виходу з кризи у відносинах.

Ініціатором переговорів стала Угорщина, втім, запрошення до зустрічі у Києві, за даними одного з джерел ЄП, надійшло від української сторони.

Як відомо, нове загострення у відносинах почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців. Лідер товариства угорської культури Василь Брензович, що став один із фігурантом розслідувань, на початку грудня залишив Україну.

Криза додатково загострилася після некоректних заяв представників угорської партії влади про ситуацію в Україні.