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Венгерский министр едет к Кулебе, чтобы уладить кризис в отношениях

Четверг, 14 января 2021, 07:42
Венгерский министр едет к Кулебе, чтобы уладить кризис в отношениях
AP

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о переговорах в Киеве на фоне жесткого кризиса в отношениях.

Информацию о том, что визит министра уже согласован, "Европейской правде" подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, приезд венгерского чиновника ожидается до конца месяца.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - заявил министр в комментарии запрос ЕвроПравды.

Другие источники также говорят, что визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США.

По данным ЕП, речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сиярто ранее в этом году, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях.

Инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве, по даннім одного из источников ЕП, поступило от украинской стороны.

Как известно, новое обострение в отношениях началось после серии обысков, проведенных СБУ в Закарпатье и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров. Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину.

Кризис дополнительно обострился после некорректных заявлений представителей венгерской партии власти о ситуации в Украине.

Темы: Венгриямеждународные отношениядипломатические отношенияКулеба Дмитрий
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