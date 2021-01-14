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Власник "Фуршету" отримав 21 га біля Десенки у Києві: під готель і ТРЦ

Четвер, 14 січня 2021, 09:00
Власник Фуршету отримав 21 га біля Десенки у Києві: під готель і ТРЦ
Фото з сайту nashigroshi.org

Господарський суд Києва визнав укладеним між Дочірнім підприємством "Строй-Маркет Груп" та Київрадою договір оренди земельної ділянки площею 21,47 га в районі затоки р. Десенка у Дніпровському районі Києва.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на рішення від 22 грудня 2020 року

Деталі: Договір вважається укладеним з моменту набрання судовим рішенням законної сили.

Комунальна земля, нормативна грошова оцінка якої становить 541,76 млн грн, передана в оренду на 25 років для будівництва багатофункціонального готельного та торговельно-розважального центру.

Річна орендна плата встановлена у розмірі 5% від її нормативної оцінки, у випадку розташування на ній будівель – плата збільшиться.

"Строй-Маркет Груп" визнали переможцем конкурсу із залучення інвесторів для реалізації інвестпроекту в районі затоки Десенка ще за часів мера Леоніда Черновецького у 2007 році.

На виконання розпорядження КМДА Головне управління економіки та інвестицій КМДА і "Строй-Маркет Груп" 08.08.2007 уклали інвестиційний договір. Разом з тим компанія звернулася до Київради з клопотанням про надання в оренду на 25 років ділянки орієнтовною площею 22,34 га.

"Строй-Маркет Груп" вказала, що у зв’язку із затягуванням Київрадою розгляду її звернення, вона пішла до суду. У січні 2009 року Госпсуд м. Києва визнав за "Строй-Маркет Груп" право на оренду ділянки площею 22,34 га в районі затоки р. Десенка.

На виконання цього судового рішення Київрада 19.02.2009 прийняла рішення про передачу фірмі ділянки в оренду. Цим же рішенням міськрада внесла зміни до Генплану столиці – ділянку перевели із зони зелених насаджень загального користування до території житлової та громадської забудови.

"Строй-Маркет Груп" в суді заявив, що лише у жовтні 2014 року отримав від чиновників технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж ділянки площею 21,47 га в натурі. А у березні 2015 року – отримав лист Департаменту земельних ресурсів КМДА, де було повідомлено про неможливість укладення договору оренди у зв’язку із тим, що частину ділянки у 2010 році Київрада передала у приватну власність фізичним особам.

"Строй-Маркет Груп" оскаржив це в суді. У червні 2015 року Госпсуд Києва скасував передачу ділянок у власність фізособам. А згодом апеляція це рішення залишила без змін.

У подальшому фірма знову зверталася до Київради щодо укладення договору, однак цього не зробили.

Влітку 2020 року "Строй-Маркет Груп" звернувся до суду з позовом про визнання договору оренди укладеним. 22 грудня суд цей позов задовольнив.

Відзначається, що даних про апеляційне оскарження цього рішення Київрадою у відкритих джерелах немає.

Крім того, "Строй-Маркет Груп" у липні 2019 року уклав із Департаментом економіки та інвестування КМДА додаткову угоду до інвестдоговору від 08.08.2007, якою сторони погодили розпочати будівництво на ділянці не пізніше 01.06.2022.

Власником дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" є компанія "Плімсол Інвестментс Лімітед" (Plimsoll Investments Limited) з Британських Віргінських островів.

Кінцевим бенефіціарним власником Plimsoll Investments Limited значиться Данило Данілов – це пасинок Ігоря Баленка, депутата Київради від "Європейської солідарності", співвласник мережі супермаркетів "Фуршет".

Баленко у своїх деклараціях за 2016, 2017 і 2018 роки декларував компанію Plimsoll Investments Limited.

Керівником "Строй-Маркет Груп" з квітня 2014 року є Мирослав Лямкін.

Теми: Київбудівництво
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