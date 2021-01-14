Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Владелец "Фуршета" получил 21 га возле Десенки в Киеве: под гостиницу и ТРЦ

Четверг, 14 января 2021, 10:00
Фото c сайтf nashigroshi.org

Хозяйственный суд Киева признал заключенным между дочерним предприятием "Строй-Маркет Групп" и Киевсоветом договор аренды земельного участка площадью 21,47 га в районе залива р. Десенка в Днепровском районе Киева.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на решение от 22 декабря 2020 года

Детали: Договор считается заключенным с момента вступления судебного решения в законную силу.

Коммунальная земля, нормативная денежная оценка которой составляет 541,760 млн грн, передана в аренду на 25 лет для строительства многофункционального гостиничного и торгово-развлекательного центра.

Годовая арендная плата установлена ​​в размере 5% от ее нормативной оценки, в случае расположения на ней зданий – плата увеличится.

"Строй-Маркет Групп" признали победителем конкурса по привлечению инвесторов для реализации инвестпроекта в районе залива Десенки еще во времена мэра Леонида Черновецкого в 2007 году.

Во исполнение распоряжения КГГА Главное управление экономики и инвестиций КГГА и "Строй-Маркет Групп" 08.08.2007 заключили инвестиционный договор.

Вместе с тем компания обратилась в Киевсовет с ходатайством о предоставлении в аренду на 25 лет участка ориентировочной площадью 22,34 га.

"Строй-Маркет Групп" отметила, что в связи с затягиванием Киевсоветом рассмотрения ее обращения, она пошла в суд.

В январе 2009 года Хозсуд Киева признал за "Строй-Маркет Групп" право на аренду участка площадью 22,34 га в районе залива р. Десенка.

Во исполнение этого судебного решения Киевсовет 19.02.2009 принял решение о передаче фирме участка в аренду. Этим же решением горсовет внес изменения в Генплан столицы – участок перевели из зоны зеленых насаждений общего пользования в территорию жилой и общественной застройки.

"Строй-Маркет Групп" в суде заявил, что только в октябре 2014 года получил от чиновников техническую документацию по землеустройству относительно установления границ участка площадью 21,47 га в натуре.

А в марте 2015 года – получил письмо Департамента земельных ресурсов КГГА, где было сообщено о невозможности заключения договора аренды в связи с тем, что часть участка в 2010 году Киевсовет передал в частную собственность физическим лицам.

"Строй-Маркет Групп" обжаловал это в суде. В июне 2015 года Хозсуд Киева отменил передачу участков в собственность физическим лицам. А потом апелляция это решение оставила без изменений.

В дальнейшем фирма снова обращалась в Киевсовет относительно заключения договора, однако этого не сделали.

Летом 2020 года "Строй-Маркет Групп" обратился в суд с иском о признании договора аренды заключенным. 22 декабря суд этот иск удовлетворил.

Отмечается, что данных об апелляционном обжаловании этого решения Киевсоветом в открытых источниках нет.

Кроме того, "Строй-Маркет Групп" в июле 2019 года заключил с Департаментом экономики и инвестирования КГГА дополнительное соглашение к инвестдоговору от 08.08.2007, которым стороны согласовали начать строительство на участке не позднее 01.06.2022.

Владельцем дочернего предприятия "Строй-Маркет Групп" является компания "Плимсол Инвестментс Лимитед" (Plimsoll Investments Limited) с Британских Виргинских островов.

Конечным бенефициарным владельцем Plimsoll Investments Limited значится Даниил Данилов – это пасынок Игоря Баленко, депутата Киевсовета от "Европейской солидарности", совладелец сети супермаркетов "Фуршет".

Баленко в своих декларациях за 2016, 2017 и 2018 года декларировал компанию Plimsoll Investments Limited.

Руководителем "Строй-Маркет Групп" с апреля 2014 года является Мирослав Лямкин.

Темы: Киевстроительство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

ДополненоПалата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу

Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК

Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского

Цену на газ для населения снизят более чем на 30% - Шмыгаль

Все новости...
Киев
На Киев надвигается сильный снегопад
Воздух Киева становится все грязнее из-за погоды
Киев, Одесса, Харьков и Днипро попали в рейтинг городов с самыми большими пробками в мире
Последние новости
10:30
Закупку вакцин могут передать международной компании, которая берет за это проценты – источник
10:14
Экспорт Китая в 2020 году достиг рекорда
10:01
Facebook заметил увеличение агрессивной риторики перед инаугурацией Байдена
10:00
Владелец "Фуршета" получил 21 га возле Десенки в Киеве: под гостиницу и ТРЦ
09:20
В "Нафтогазе" готовы отпускать украинцам газ по 6,99
08:56
Запрет Трампу избираться рассмотрят в случае утверждения импичмента
08:46
В Германии ужесточают правила въезда из стран риска
08:42
Венгерский министр едет к Кулебе, чтобы уладить кризис в отношениях
08:39
В Брюсселе после столкновений с полицией задержали более 100 человек, есть раненые
08:11
Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 
Все новости...