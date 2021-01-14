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Facebook помітив збільшення агресивної риторики перед інавгурацією Байдена

Четвер, 14 січня 2021, 09:01
Facebook помітив збільшення агресивної риторики перед інавгурацією Байдена

Facebook Inc спостерігає збільшення кількості сигналів, що вказують на потенційні майбутні акти насильства, пов'язані з інавгурацією президента США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназвану представницю компанії, передає "Європейська правда".

За її словами, штурм Капітолію США озброєними демонстраторами, що підтримують Трампа, став каталізатором, що породжує зусилля з організації зборів по всій країні на кілька дат навколо інавгурації Джо Байдена 20 січня.

Сигнали, які відстежує Facebook, включають цифрові листівки, що рекламують події, деякі з них містять заклики до зброї або символіку ополчення чи груп ненависті, сказала вона.

ФБР попередило про заплановані збройні акції протесту у Вашингтоні та всіх 50 столицях штатів США напередодні інавгурації. Представниця Facebook заявила, що темпи обміну інформацією компанії з представниками правоохоронних органів також зросли після протестів у Капітолії.

За словами дослідників, насильницька риторика на інтернет-платформах зростала за тижні до хвилювання минулого тижня, коли праві групи планували напад.

Після заворушень минулого тижня технологічні компанії вжили безпрецедентні кроки для боротьби з безпідставними заявами про фальсифікації виборів, які спричинили заклики до насильства. Twitter Inc і Facebook заблокували акаунти Трампа, тоді як Amazon Web Services і основні магазини мобільних додатків відключили мережу соціальних мереж Parler.

У понеділок Facebook заборонив контент, що пропагує фразу "зупиніть крадіжку", яка стала лозунгом збройних протестів проти Трампа. Компанія також блокувала пошукові запити щодо "штурму Капітолію".

"Українська правда" в Threads

Теми: facebookсоцмережіСШАБайденТрамп
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