Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Facebook заметил увеличение агрессивной риторики перед инаугурацией Байдена

Четверг, 14 января 2021, 10:01

Facebook Inc наблюдает увеличение количества сигналов, указывающих на потенциальные будущие акты насилия, связанные с инаугурацией президента США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванную представительницу компании, передает "Европейская правда".

По ее словам, штурм Капитолия США вооруженными демонстрантами, поддерживающими Трампа, стал катализатором, порождающим усилия по организации собрания по всей стране на несколько дат вокруг инаугурации Джо Байдена 20 января.

Сигналы, которые отслеживает Facebook, включают цифровые листовки, рекламирующие события, некоторые из них содержат призывы к оружию или символику ополчения или групп ненависти, сказала она.

ФБР предупредило о запланированных вооруженных акциях протеста в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов США накануне инаугурации. Представительница Facebook заявила, что темпы обмена информацией компании с представителями правоохранительных органов также выросли после протестов в Капитолии.

По словам исследователей, насильственная риторика на интернет-платформах росла за недели до волнения на прошлой неделе, когда правые группы планировали нападение.

После беспорядков на прошлой неделе технологические компании приняли беспрецедентные шаги для борьбы с безосновательными заявлениями о фальсификации выборов, которые вызвали призывы к насилию. Twitter Inc и Facebook заблокировали аккаунты Трампа, тогда как Amazon Web Services и основные магазины мобильных приложений отключили сеть социальных сетей Parler.

В понедельник Facebook запретил контент, пропагандирующий фразу "остановите кражу", которая стала лозунгом вооруженных протестов против Трампа. Компания также блокировала поисковые запросы по "штурму Капитолия".

Темы: facebookсоцсетиСШАБайденТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

ДополненоПалата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу

Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК

Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского

Цену на газ для населения снизят более чем на 30% - Шмыгаль

Все новости...
facebook
Новости 13 января: цену на газ снизят, Facebook удалил профили, связанные с Порошенко
В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter "за цензуру к росСМИ"
Facebook обвинил Apple в неконкурентной борьбе
Последние новости
10:30
Закупку вакцин могут передать международной компании, которая берет за это проценты – источник
10:14
Экспорт Китая в 2020 году достиг рекорда
10:01
Facebook заметил увеличение агрессивной риторики перед инаугурацией Байдена
10:00
Владелец "Фуршета" получил 21 га возле Десенки в Киеве: под гостиницу и ТРЦ
09:20
В "Нафтогазе" готовы отпускать украинцам газ по 6,99
08:56
Запрет Трампу избираться рассмотрят в случае утверждения импичмента
08:46
В Германии ужесточают правила въезда из стран риска
08:42
Венгерский министр едет к Кулебе, чтобы уладить кризис в отношениях
08:39
В Брюсселе после столкновений с полицией задержали более 100 человек, есть раненые
08:11
Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 
Все новости...