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Facebook заметил увеличение агрессивной риторики перед инаугурацией Байдена

Четверг, 14 января 2021, 09:01
Facebook заметил увеличение агрессивной риторики перед инаугурацией Байдена

Facebook Inc наблюдает увеличение количества сигналов, указывающих на потенциальные будущие акты насилия, связанные с инаугурацией президента США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванную представительницу компании, передает "Европейская правда".

По ее словам, штурм Капитолия США вооруженными демонстрантами, поддерживающими Трампа, стал катализатором, порождающим усилия по организации собрания по всей стране на несколько дат вокруг инаугурации Джо Байдена 20 января.

Сигналы, которые отслеживает Facebook, включают цифровые листовки, рекламирующие события, некоторые из них содержат призывы к оружию или символику ополчения или групп ненависти, сказала она.

ФБР предупредило о запланированных вооруженных акциях протеста в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов США накануне инаугурации. Представительница Facebook заявила, что темпы обмена информацией компании с представителями правоохранительных органов также выросли после протестов в Капитолии.

По словам исследователей, насильственная риторика на интернет-платформах росла за недели до волнения на прошлой неделе, когда правые группы планировали нападение.

После беспорядков на прошлой неделе технологические компании приняли беспрецедентные шаги для борьбы с безосновательными заявлениями о фальсификации выборов, которые вызвали призывы к насилию. Twitter Inc и Facebook заблокировали аккаунты Трампа, тогда как Amazon Web Services и основные магазины мобильных приложений отключили сеть социальных сетей Parler.

В понедельник Facebook запретил контент, пропагандирующий фразу "остановите кражу", которая стала лозунгом вооруженных протестов против Трампа. Компания также блокировала поисковые запросы по "штурму Капитолия".

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookсоцсетиСШАБайденТрамп
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