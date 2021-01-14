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Польський суд продовжив арешт ексглаві Укравтодору

Четвер, 14 січня 2021, 11:00

Окружний суд у Варшаві задовольнив клопотання прокурора і продовжив тимчасовий арешт ексочільникові Укравтодору, колишньому міністрові транспорту Польщі (у 2011-2013 роках) Славомірові Новаку ще на три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

"В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також розділив нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі", – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Славомір Новак залишиться під вартою до 16 квітня. У результаті польсько-українського розслідування, його заарештували в липні 2020 року за звинуваченнями у корупції та відмиванні грошей. 

Минулого тижня прокуратура продовжила звинувачення проти Славоміра Новака. Вони стосуються діянь корупційного характеру, вчинених спільно та в порозумінні із підозрюваними, яких затриманило Центральне розслідувальне бюро.



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