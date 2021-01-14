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Польский суд продлил арест экс-главе Укравтодора

Четверг, 14 января 2021, 10:00

Окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил временный арест экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомиру Новаку еще на три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касается обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

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