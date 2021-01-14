ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини у окупованому Криму,

Про це оголосив суд у четвер на слуханнях у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Про позитивне рішення суду повідомив також урядовий уповноважений у питаннях ЄСПЛ Іван Ліщина.

Документи суду, що є у розпорядженні "Європейської правди", свідчать, що Суд визнав скаргу України "частково прийнятною". Втім, переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.

У тому числі будуть розглянуті звинувачення щодо неналежного нерозслідування Росією вбивств; щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми; переслідування неросійськомовних ЗМІ та обмеження освіти іншими мовами, ніж російська; залякування та переслідування релігійних лідерів; автоматичного надання російського громадянства; обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо.

Суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів".

Окремо Суд відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до здійснення незаконної анексії окупованого нею півострова.

На підставі ухваленого рішення ЄСПЛ має розглянути по суті всі пункти звинувачень України щодо РФ.

Детально про аргументи сторін у цьому судовому процесі читайте в статті "Європравди" ЄСПЛ зі смаком фашизму: все про засідання та можливе рішення у Страсбурзі щодо Криму.