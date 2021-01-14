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ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму

Четверг, 14 января 2021, 11:27

Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом суд объявил в четверг на слушаниях, которые проходят в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды"

О положительном решении суда сообщил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Впрочем, документы суда, текстом которых располагает "Европейская правда", свидетельствуют, что Суд признал жалобу Украины "частично приемлемой".

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Темы: войнаКрымоккупацияправа человекасуд


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