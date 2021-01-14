ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму

Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом суд объявил в четверг на слушаниях, которые проходят в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды"

О положительном решении суда сообщил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Документы суда, текстом которых располагает "Европейская правда", свидетельствуют, что Суд признал жалобу Украины "частично приемлемой". Впрочем, подавляющее большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

В том числе, будут рассмотрены обвинения в ненадлежащем расследовании Россией убийств; о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми; преследования нерусскоязычных СМИ и ограничения образования на других языках, чем русский; запугивания и преследования религиозных лидеров; автоматического предоставления российского гражданства; ограничения свободного передвижения крымчан на материковую Украину и т.п.

Суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику относительно убийств/расстрелов".

Отдельно Суд отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

Таким образом Европейский суд по правам человека признал приемлемыми 14 пунктов из 17 жалобы на нарушение прав человека, поданной Украиной против России относительно Крыма.

предполагаемого существования административной практики насильственных исчезновений и отсутствия эффективного расследования в связи (статья 2);

предполагаемого существования административной практики жестокого обращения (статья 3);

предполагаемого существования административной практики незаконных задержаний (статья 5);

предполагаемого существования административной практики распространения законодательства РФ на территорию Крыма и установил, что 27 февраля 2014 года суды, действующие на территории Крыма, не могут считаться такими, которые установлены законом (статья 6);

предполагаемого существования административной практики по принудительному насаждения российского гражданства (статья 8);

предполагаемого существования административной практики относительно незаконных обысков частной собственности (статья 8);

предполагаемого существования административной практики по притеснений, преследованию и конфискации имущества религиозных организаций, не относящихся к Русской православной церкви (статья 9);

предполагаемого существования административной практики о прекращении деятельности украинских медиа (статья 10);

предполагаемого существования административной практики запрета публичных собраний, а также запугивания и незаконного задержания организаторов демонстраций (статья 11);

предполагаемого существования административной практики по экспроприации имущества гражданских лиц и частных предприятий без компенсации (статья 1 Протокола)

предполагаемого существования административной практики о запрете украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе (статья 2 Протокола)

предполагаемого существования административной практики по ограничению свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины в результате фактического превращения РФ административного разграничения на границу (между Россией и Украиной) (статья 2 Протокола № 4);

предполагаемого существования административной практики относительно преследования крымских татар соответствии со статьей 14 в сочетании со статьями 8, 9, 10 и 11 Конвенции и статье 2 Протокола № 4 к Конвенции.

На основании принятого решения ЕСПЧ должен рассмотреть по существу все пункты обвинений Украины в отношении РФ.

Подробно об аргументах сторон в этом процессе читайте в статье ЕвроПравды ЕСПЧ со вкусом фашизма: все о заседании и возможном решении в Страсбурге по Крыму.