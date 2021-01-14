Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Дніпрі ексначальників міліції виправдали від звинувачень в організації "тітушок"

Четвер, 14 січня 2021, 11:40

Кіровський районний суд Дніпра виправдав колишніх місцевих правоохоронців від звинувачень в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку в січні 2014 року.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 6 січня

Деталі: На лаві підсудних опинились ексзаступник начальника Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Хуторний і ексзаступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Третьяков.

26 січня 2014 року відбувся конфлікт між учасниками мирної ходи в підтримку Євромайдану і так званими "тітушками", які, озброєні палицями і газовими балончиками, забарикадувались у дворі і приміщеннях облдержадміністрації.

За версією обвинувачення, "тітушок" на території ОДА розмістило саме керівництво поліції. В тому числі, організувало безкоштовне харчування в чиновницькій їдальні.

У результаті провокацій і зіткнень тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 28 громадян.       

Було допитано до трьох десятків осіб, в числі яких учасники протесту, правоохоронці, працівники їдальні і журналістка.

Очевидці розповідали, що "тітушки" були у дворі, за парканом і міліція не давала протестувальникам до них підійти. На територію "тітушок" проводили з автобусів у супроводі міліції. 1-3 автобуси стояли біля вул. Комсомольська.

В якийсь момент група "тітушок" оббігла паркан і вирішила вдарити у хвіст мітингувальникам, але отримала відсіч. Деякі "тітушки" впали на землю, їх розпитали та дізналися, що вони Кривого Рогу і тут опинилися випадково. Потім на переговори вийшов один із співробітників ОДА.

Протестувальники погоджувалися розійтися у випадку, якщо керівництво міста видасть "тітушок" і з’ясується, хто їх привів, на що чиновник відповів, що вони не можуть видати цих людей. Перемовини ні до чого не призвели, люди були обурені, тому сутички продовжувалися до сутінок, людей били кийками. Працівники міліції, за словами свідків, реагували на дії "тітушок" байдуже і людей не захищали.

На думку суду, ці свідки не підтвердили, що саме начальники міліції Хуторний і Третьяков керували "тітушками" та направляли їх дії.

Всі інші докази ніяк не переконали суд і він виніс виправдувальний вирок.

Теми: ЄвромайданДніпросуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Закупівлю вакцин можуть передати міжнародній компанії, яка бере за це відсотки – джерело

Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань – 10 тисяч 

ДоповненоПалата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу

Суддю Антикорсуду притягли до відповідальності за дозвіл на обшук у судді ОАСК

Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе

Усі новини...
Євромайдан
ДБР вирішило щомісяця звітувати про "справи Майдану"
Янукович проситься на засідання суду у справі Майдану
Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
Останні новини
12:04
ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії
11:55
відеоГолова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 
11:49
Курс валют на 14 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:40
У Дніпрі ексначальників міліції виправдали від звинувачень в організації "тітушок"
11:27
ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму
11:22
фото Карпати засипає снігом, туристів просять не ходити в гори
11:00
Польський суд продовжив арешт ексглаві Укравтодору
10:58
фотоШторм "Філомена" вкрив снігом половину Іспанії
10:46
Бізнес почнуть штрафувати за клієнта без маски
10:42
У Києві майже 800 нових хворих на COVID і 13 смертей
Усі новини...