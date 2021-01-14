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У Дніпрі ексначальників міліції виправдали від звинувачень в організації "тітушок"

Четвер, 14 січня 2021, 10:40
У Дніпрі ексначальників міліції виправдали від звинувачень в організації тітушок

Кіровський районний суд Дніпра виправдав колишніх місцевих правоохоронців від звинувачень в організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку в січні 2014 року.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 6 січня

Деталі: На лаві підсудних опинились ексзаступник начальника Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Хуторний і ексзаступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Третьяков.

26 січня 2014 року відбувся конфлікт між учасниками мирної ходи в підтримку Євромайдану і так званими "тітушками", які, озброєні палицями і газовими балончиками, забарикадувались у дворі і приміщеннях облдержадміністрації.

За версією обвинувачення, "тітушок" на території ОДА розмістило саме керівництво поліції. В тому числі, організувало безкоштовне харчування в чиновницькій їдальні.

У результаті провокацій і зіткнень тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 28 громадян.       

Було допитано до трьох десятків осіб, в числі яких учасники протесту, правоохоронці, працівники їдальні і журналістка.

Очевидці розповідали, що "тітушки" були у дворі, за парканом і міліція не давала протестувальникам до них підійти. На територію "тітушок" проводили з автобусів у супроводі міліції. 1-3 автобуси стояли біля вул. Комсомольська.

В якийсь момент група "тітушок" оббігла паркан і вирішила вдарити у хвіст мітингувальникам, але отримала відсіч. Деякі "тітушки" впали на землю, їх розпитали та дізналися, що вони Кривого Рогу і тут опинилися випадково. Потім на переговори вийшов один із співробітників ОДА.

Протестувальники погоджувалися розійтися у випадку, якщо керівництво міста видасть "тітушок" і з’ясується, хто їх привів, на що чиновник відповів, що вони не можуть видати цих людей. Перемовини ні до чого не призвели, люди були обурені, тому сутички продовжувалися до сутінок, людей били кийками. Працівники міліції, за словами свідків, реагували на дії "тітушок" байдуже і людей не захищали.

На думку суду, ці свідки не підтвердили, що саме начальники міліції Хуторний і Третьяков керували "тітушками" та направляли їх дії.

Всі інші докази ніяк не переконали суд і він виніс виправдувальний вирок.

Теми: ЄвромайданДніпросуд
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