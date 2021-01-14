Кировский районный суд Днипра оправдал бывших местных правоохранителей от обвинений в организации групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка в январе 2014 года.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 6 января

Детали: На скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области Сергей Хуторный и экс-заместитель начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области Сергей Третьяков.

26 января 2014 года произошел конфликт между участниками мирного шествия в поддержку Евромайдана и так называемыми "титушками", которые, вооруженные палками и газовыми баллончиками, забаррикадировались во дворе и помещениях облгосадминистрации.

По версии обвинения, "титушек" на территории ОГА разместило именно руководство полиции. В том числе, организовало бесплатное питание в чиновничьей столовой.

В результате провокаций и столкновений телесные повреждения различной степени тяжести получили 28 граждан.

Было допрошено до трех десятков человек, в числе которых протестующие, правоохранители, работники столовой и журналистка.

Очевидцы рассказывали, что "титушки" были во дворе, за забором и милиция не давала протестующим к ним подойти. На территорию "титушек" проводили из автобусов в сопровождении милиции. 1-3 автобуса стояли возле ул. Комсомольская.

В какой-то момент группа "титушок" обежала забор и решила ударить в хвост митингующим, но получила отпор. Некоторые "титушки" упали на землю, их расспросили и узнали, что они Кривого Рога и здесь оказались случайно. Затем на переговоры вышел один из сотрудников ОГА.

Протестующие соглашались разойтись в случае, если руководство города выдаст "титушек" и выяснит, кто их привел, на что чиновник ответил, что они не могут выдать этих людей. Переговоры ни к чему не привели, люди были возмущены, поэтому стычки продолжались до сумерек, людей били дубинками. Сотрудники милиции, по словам свидетелей, реагировали на действия "титушек" безразлично и людей не защищали.

По мнению суда, свидетели не подтвердили, что именно начальники милиции Хуторный и Третьяков руководили "титушками" и направляли их действия.

Все другие доказательства никак не убедили суд и он вынес оправдательный приговор.