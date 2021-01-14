ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії

Європейський суд з прав людини встановив, що фактичний контроль Росії над окупованим Кримським півостровом розпочався не пізніше 27 лютого 2014 року.

Про це йдеться у рішенні суду, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Такий висновок Суд зробив, розглядаючи питання про прийнятність української скарги, адже Україна звинувачувала РФ також у порушеннях, які відбулися наприкінці лютого та на початку березня, тобто до здійснення Росією незаконної анексії окупованого нею півострова.

Україна стверджувала, що остаточно втратила контроль над Кримом від 27 лютого 2014 року – після захоплення Верховної ради Криму російськими військами.

"В ніч на 27 лютого легітимна цивільна влада в Криму була усунута силою і заміщена агентами РФ. Російські війська та парамілітарні організації перешкоджали українським військовим залишити їхнє розташування та не давали перекинути до Криму українських військових з материка. Головні пункти доступі до Криму по Землі, по воді та по повітрю були заблоковані російськими військовими та парамілітарними силами", - обгрунтовувало, зокрема, подання України до ЄСПЛ.

Суд повністю погодився з українськими аргументами.

ЄСПЛ, зокрема, визнав неправовими будь-які рішення, ухвалені в судах Криму. Він погодився із твердженнями України про "існування адміністративної практики поширення законодавства РФ на Крим" та заявив, що "починаючи з 27 лютого 2014 року суди, що діяли в Криму, не можуть вважатися такими, що сформовані у законний спосіб", стверджує рішення Суду.

Як повідомлялося, у четвер ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму.

Детально про аргументи сторін у цьому судовому процесі читайте в статті Європравди від 2019 року ЄСПЛ зі смаком фашизму: все про засідання та можливе рішення у Страсбурзі щодо Криму.