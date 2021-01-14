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ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

Четверг, 14 января 2021, 11:04
ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

Европейский суд по правам человека установил, что фактический контроль России над оккупированным Крымским полуостровом начался не позднее 27 февраля 2014 года.

Об этом говорится в решении суда, которым располагает "Европейская правда".

Такой вывод Суд сделал, рассматривая вопрос о приемлемости украинской жалобы, ведь Украина обвиняла РФ также в нарушениях, которые произошли в конце февраля и в начале марта, то есть до совершения Россией незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

"В ночь на 27 февраля легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами РФ. Российские войска и парамилитарные организации не давали украинским военным покинуть место их расположения и не давали перебросить в Крым украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по суше, по воде и по воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами", - обосновывало, в частности, обращение Украины в ЕСПЧ.

Суд полностью согласился с украинским аргументами.

ЕСПЧ, в частности, признал неправовыми любые решения, принятые в судах Крыма. Он согласился с утверждениями Украины о "существовании административной практики распространения законодательства РФ на Крым" и заявил, что "начиная с 27 февраля 2014 года суды, действовавшие в Крыму, не могут считаться сформированными законно", утверждает решение Суда.

Как сообщалось, в четверг ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму.

Подробно об аргументах сторон в этом процессе читайте в статье ЕвроПравды от 2019 года ЕСПЧ со вкусом фашизма: все о заседании и возможном решении в Страсбурге по Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымоккупациясуд
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