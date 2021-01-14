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ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

Четверг, 14 января 2021, 12:04

Европейский суд по правам человека установил, что фактический контроль России над оккупированным Крымским полуостровом начался не позднее 27 февраля 2014 года.

Об этом говорится в решении суда, которым располагает "Европейская правда".

Такой вывод Суд сделал, рассматривая вопрос о приемлемости украинской жалобы, ведь Украина обвиняла РФ также в нарушениях, которые произошли в конце февраля и в начале марта, то есть до совершения Россией незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

"В ночь на 27 февраля легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами РФ. Российские войска и парамилитарные организации не давали украинским военным покинуть место их расположения и не давали перебросить в Крым украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по суше, по воде и по воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами", - обосновывало, в частности, обращение Украины в ЕСПЧ.

Суд полностью согласился с украинским аргументами.

ЕСПЧ, в частности, признал неправовыми любые решения, принятые в судах Крыма. Он согласился с утверждениями Украины о "существовании административной практики распространения законодательства РФ на Крым" и заявил, что "начиная с 27 февраля 2014 года суды, действовавшие в Крыму, не могут считаться сформированными законно", утверждает решение Суда.

Как сообщалось, в четверг ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму.

Подробно об аргументах сторон в этом процессе читайте в статье ЕвроПравды от 2019 года ЕСПЧ со вкусом фашизма: все о заседании и возможном решении в Страсбурге по Крыму.

Темы: Крымоккупациясуд


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