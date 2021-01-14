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Експоліцейський продавав інформацію з закритих баз даних: зокрема і в Росію

Четвер, 14 січня 2021, 11:34
Експоліцейський продавав інформацію з закритих баз даних: зокрема і в Росію
ФОТО ПРОКУРАТУРИ 

Правоохоронці викрили детективне агентство, яке продавало інформацію із закритих баз даних державних та правоохоронних органів. В злочинну групу входили колишній і діючий поліцейські та прикордонник.

Джерело: Київська місцева прокуратура

Дослівно: "Роботу так званого "міжнародного детективного агентства" організував колишній співробітник Нацполіції України. Також до складу агентства входили діючий працівник поліції, керівник структурного підрозділу ДПС України, співробітник державної кредитно-фінансової установи, співробітники страхового бюро та інші особи".

Деталі: Зазначається, що вказане агентство незаконно збувало інформацію з баз даних "Безпечна столиця" КМДА про пересування транспортних засобів, банків, Державної податкової служби, Нацполіції, Держприкордонслужби, органів юстиції тощо.

Окремо на замовлення клієнтів представники агентства влаштовували незаконне стеження, зламували електронні поштові скриньки та месенджери.

Вартість "послуг" становила від 100 до 2 тисяч доларів.

Правоохоронці задокументували факти систематичного збуту вказаної інформації через підконтрольний анонімний канал у "Телеграм", у тому числі на замовлення російської сторони та в інтересах осіб, що проживають на території анексованого Криму.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи організатора та його спільників вилучили мобільні телефони, засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувалися для отримання та передачі конфіденційної інформації, службові документи та аудіо записи з грифами обмеження допуску, ключ доступу до ЄРДР та інші речові докази. 

 
фото прокуратури 

Наразі слідчі дії тривають.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Українська правда

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Теми: поліціяРосія
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