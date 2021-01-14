Правоохранители разоблачили детективное агентство, которое продавало информацию из закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов. В преступную группу входили бывший и действующий полицейские и пограничник.

Источник: Киевская местная прокуратура

Дословно: "Работу так называемого "международного детективного агентства" организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины. Также в состав агентства входили действующий работник полиции, руководитель структурного подразделения ГПС Украины, сотрудник государственного кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро и другие лица".

Детали: Отмечается, что указанное агентство незаконно сбывало информацию из баз данных "Безопасная столица" КГГА о передвижении транспортных средств, банков, Государственной налоговой службы, Нацполиции, Госпогранслужбы, органов юстиции и т.п.

Отдельно по заказу клиентов представители агентства устраивали незаконную слежку, взламывали электронные почтовые ящики и мессенджеры. Стоимость "услуг" составляла от 100 до 2 тысяч долларов.

Правоохранители задокументировали факты систематического сбыта указанной информации через подконтрольный анонимный канал в "Телеграмм", в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированного Крыма.

Во время обысков по местам жительства и работы организатора и его сообщников изъяли мобильные телефоны, средства анонимной связи, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы и аудиозаписи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к ЕРДР и другие вещественные доказательства.

фото прокуратуры

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.