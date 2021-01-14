Санкції проти Дубінського та інших не погіршили відносини США і України - глава МЗС

Оголошення про американські санкції проти кількох українських громадян не призвело до напруження у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві.

"Ні, ми його не відчуваємо. Тому що немає жодних підстав стверджувати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб мають розглядатися як дії окремих фізичних осіб", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що США в усіх комунікаціях з цього питання наголошують, що мають підстави підозрювати вказаних осіб у діях в інтересах Російської Федерації, а не України.

"Це дуже важливо відзначити, щоб в інформаційному просторі і в суспільній думці Сполучених Штатів не формувалася думка, що це українці від імені української держави щось робили", - додав Кулеба.

"Я вже висловлювався, що будь-яка людина, яка хоче так чи інакше вплинути на внутрішньо політичні процеси в США, зрештою буде вимушена нести за це відповідальність. Тому що Сполучені Штати дуже жорстко ставляться до таких речей. Тому всі люди, які намагалися це робити, мали усвідомлювати наслідки подібних кроків", - додав він.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило перелік осіб та компаній, звинувачених у втручанні у вибори в США.

У списку опинилися народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, експрокурор Костянтин Кулик, а також Андрій Теліженко - колишній співробітник українського посольства у США, який допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

Їх вважають членами "пов’язаної з Росією мережі дезінформації", яка намагалася вплинути на вибори у США.

Також санкції запроваджені щодо українських медіа, що брати участь у поширені "плівок Деркача".

Дубінський став першим представником чинної української влади, що підпав під санкції США.

Детальніше про це читайте у статті: Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників.