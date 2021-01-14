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Санкции против Дубинского и прочих не ухудшили отношения США и Украины - глава МИД

Четверг, 14 января 2021, 12:58

Объявление об американских санкциях против нескольких украинских граждан не привело к напряжению в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

"Это очень важно отметить, чтобы в информационном пространстве и в общественном мнении Соединенных Штатов не формировалась мнение, что это украинцы от имени украинского государства что-то делали", - добавил Кулеба.

"Я уже высказывался, что любой человек, который хочет так или иначе повлиять на внутренне политические процессы в США, в конце концов будет вынужден нести за это ответственность. Потому что Соединенные Штаты очень жестко относятся к таким вещам. Поэтому все люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов", - добавил он.

Напомним, 11 января Министерство финансов Соединенных Штатов расширило перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США.

В списке оказались народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, а также Андрей Телиженко - бывший сотрудник украинского посольства в США, который помогал личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену на выборах 2020 года.

Их считают членами "связанной с Россией сети дезинформации", которая пыталась повлиять на выборы в США.

Также санкции введены в отношении украинских медиа, участвовавших в распространении "пленок Деркача".

Дубинский стал первым представителем действующей украинской власти, подпавшим под санкции США.

Подробнее об этом читайте в статье: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Темы: ДубинскийсанкцииСШАМИД


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