Для українців наразі відкриті 83 країни світу - Кулеба
Четвер, 14 січня 2021, 12:22
Станом на 14 січня відкритими для в'їзду українців є 83 країни світу.
Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу
Пряма мова: "Радий повідомити, що станом на зараз у світі є 83 країни, куди, попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть їхати громадяни України".
Деталі: Кулеба зазначив, що станом на кінець 2020 року таких країн було трохи більше 60-ти.
Стежити за ситуацією щодо можливості подорожувати та умов в’їзду можна на відповідній сторінці, створеній МЗС.
Українська правда