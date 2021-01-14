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Для українців наразі відкриті 83 країни світу - Кулеба

Четвер, 14 січня 2021, 12:22
Для українців наразі відкриті 83 країни світу - Кулеба

Станом на 14 січня відкритими для в'їзду українців є 83 країни світу.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу

Пряма мова: "Радий повідомити, що станом на зараз у світі є 83 країни, куди, попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть їхати громадяни України".

Деталі: Кулеба зазначив, що станом на кінець 2020 року таких країн було трохи більше 60-ти.

Стежити за ситуацією щодо можливості подорожувати та умов в’їзду можна на відповідній сторінці, створеній МЗС.

Українська правда

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Теми: МЗС
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