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Для украинцев сейчас открыты 83 страны мира - Кулеба

Четверг, 14 января 2021, 13:22

По состоянию на 14 января открытыми для въезда украинцев являются 83 страны мира.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге

Прямая речь: "Рад сообщить, что на сегодня в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут ехать граждане Украины".

Детали: Кулеба отметил, что по состоянию на конец 2020 года таких стран было чуть больше 60-ти.

Следить за ситуацией о возможности путешествовать и условиях въезда можно на соответствующей странице, созданной МИД.

Украинская правда
Темы: МИД


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