Другий рік пандемії може виявитися важчим за перший – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Джерело: головний чиновник ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій Майк Райан, "Reuters"

Пряма мова: "Ми йдемо на другий рік цього (пандемії – ред.), це може бути навіть жорсткіше, враховуючи динаміку передачі та деякі проблеми, які ми спостерігаємо".

Деталі: Райан зазначив, що низка факторів призвели до збільшення випадків поширення вірусу у багатьох країнах, зокрема це і сезонні холоди у північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, і збільшення контактів у приміщеннях.

В останньому добовому звіті ВООЗ припустила, що одним із факторів нової хвилі поширення коронавірусу став курортний сезон.

Технічний керівник ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керхове також попередила: "Після канікул у деяких країнах ситуація значно погіршиться, перш ніж налагодиться".

Нагадаємо: З моменту початку пандемії число загиблих від коронавірусу SARS CoV 2 в усьому світі наближається до 2 мільйонів осіб, при цьому були інфіковані близько 91,5 мільйона осіб, якщо вірити офіційній статистиці країн.

На тлі побоювань щодо поширення світом більш заразного варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Великобританії, уряди по всій Європі оголосили в середу жорсткіші та довші обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП