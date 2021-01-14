Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Другий рік пандемії може виявитися важчим за перший – ВООЗ

Четвер, 14 січня 2021, 13:29
Jason Cairnduf, Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Джерело: головний чиновник ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій Майк Райан, "Reuters"

Пряма мова: "Ми йдемо на другий рік цього (пандемії – ред.), це може бути навіть жорсткіше, враховуючи динаміку передачі та деякі проблеми, які ми спостерігаємо".

Деталі: Райан зазначив, що низка факторів призвели до збільшення випадків поширення вірусу у багатьох країнах, зокрема це і сезонні холоди у північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, і збільшення контактів у приміщеннях.

В останньому добовому звіті ВООЗ припустила, що одним із факторів нової хвилі поширення коронавірусу став курортний сезон. 

Технічний керівник ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керхове також попередила: "Після канікул у деяких країнах ситуація значно погіршиться, перш ніж налагодиться".

Нагадаємо: З моменту початку пандемії число загиблих від коронавірусу SARS CoV 2 в усьому світі наближається до 2 мільйонів осіб, при цьому були інфіковані близько 91,5 мільйона осіб, якщо вірити офіційній статистиці країн.

На тлі побоювань щодо поширення світом більш заразного варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Великобританії, уряди по всій Європі оголосили в середу жорсткіші та довші обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміясвіт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка

ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії

відеоГолова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 

ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Закупівлю вакцин можуть передати міжнародній компанії, яка бере за це відсотки – джерело

Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань – 10 тисяч 

Усі новини...
коронавірус
У Києві майже 800 нових хворих на COVID і 13 смертей
Нових випадків COVID в Україні майже 8 тисяч, а одужань – 10 тисяч 
Команда ВООЗ прибула в Ухань
Останні новини
13:50
Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300
13:30
Кулеба розповів, чого чекає від візиту угорського колеги до Києва
13:29
Другий рік пандемії може виявитися важчим за перший – ВООЗ
13:27
Які електромобілі найчастіше обирали українці у 2020 році – дані асоціації
13:22
Для українців наразі відкриті 83 країни світу - Кулеба
13:17
У ВАКС кажуть, що глава суду не ходила на вечірку до Ківалова, а зустрічалась зі студентами  
13:14
Стало відомо, закупівлю якої вакцини від COVID-19 провалило МОЗ
12:58
Санкції проти Дубінського та інших не погіршили відносини США і України - глава МЗС
12:53
Кулеба про рішення ЄСПЛ: ціна відповідальності для Росії зростає
12:51
ЄЦБ і британський регулятор закликають до суворішого контролю ринку криптовалют
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!