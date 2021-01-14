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Другий рік пандемії може виявитися важчим за перший – ВООЗ

Четвер, 14 січня 2021, 12:29
Другий рік пандемії може виявитися важчим за перший – ВООЗ
Jason Cairnduf, Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Джерело: головний чиновник ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій Майк Райан, "Reuters"

Пряма мова: "Ми йдемо на другий рік цього (пандемії – ред.), це може бути навіть жорсткіше, враховуючи динаміку передачі та деякі проблеми, які ми спостерігаємо".

Деталі: Райан зазначив, що низка факторів призвели до збільшення випадків поширення вірусу у багатьох країнах, зокрема це і сезонні холоди у північній півкулі, особливо в Європі та Північній Америці, і збільшення контактів у приміщеннях.

В останньому добовому звіті ВООЗ припустила, що одним із факторів нової хвилі поширення коронавірусу став курортний сезон. 

Технічний керівник ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керхове також попередила: "Після канікул у деяких країнах ситуація значно погіршиться, перш ніж налагодиться".

Нагадаємо: З моменту початку пандемії число загиблих від коронавірусу SARS CoV 2 в усьому світі наближається до 2 мільйонів осіб, при цьому були інфіковані близько 91,5 мільйона осіб, якщо вірити офіційній статистиці країн.

На тлі побоювань щодо поширення світом більш заразного варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Великобританії, уряди по всій Європі оголосили в середу жорсткіші та довші обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Вчені вважають, що люди, які одужали від COVID-19, все ще можуть переносити і передавати вірус

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяздоров'якарантин
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