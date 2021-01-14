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Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем первый – ВОЗ

Четверг, 14 января 2021, 13:29
Jason Cairnduf, Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Источник: главный чиновник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, "Reuters"

Прямая речь: "Мы идем на второй год этого (пандемии - ред.), это может быть даже жестче, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем".

Детали: Райан отметил, что ряд факторов привели к увеличению случаев распространения вируса во многих странах, в том числе это и сезонные холода в северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, и увеличение контактов в помещениях.

В последнем суточном отчете ВОЗ предположила, что одним из факторов новой волны распространения коронавируса стал курортный сезон.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове также предупредила: "После каникул в некоторых странах ситуация значительно ухудшится, прежде чем наладится".

Напомним: С момента начала пандемии число погибших от коронавируса SARSCoV 2 во всем мире приближается к 2 миллионам человек, при этом были инфицированы порядка 91,5 миллиона человек, если верить официальной статистике стран.

На фоне опасений относительно распространения по миру более заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, правительства по всей Европе объявили в среду более жесткие и более длительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямир


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