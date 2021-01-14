Дуров перерахував президентів-користувачів Telegram: Путіна і Трампа там немає

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що на тлі припливу нових користувачів свої телеграм-канали завели президенти Бразилії та Туреччини.

Джерело: повідомлення Дурова в Telegram

Пряма мова: "Можливо, ми є свідками найбільшої цифрової міграції в історії людства.

Для нас велика честь, що політичні лідери, а також численні громадські організації покладаються на Telegram для боротьби з дезінформацією і поширення інформації про важливі проблеми в своїх громадах".

Деталі: За його словами, Telegram уже користуються президенти Мексики, Франції, України, Узбекистану, Тайваню, а також прем'єр-міністри Сінгапуру, Ефіопії і Ізраїлю.

Дуров нагадав, у всіх цих каналів в якості верифікації у назві стоїть синя галочка.

Передісторія: