Дуров перечислил президентов-пользователей Telegram: Путина и Трампа там нет

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне притока новых пользователей свои телеграм-каналы завели президенты Бразилии и Турции.

Источник: сообщение Дурова в Telegram

Прямая речь: "Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества.

Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах".

Детали: По его словам, Telegram уже пользуются президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министры Сингапура, Эфиопии и Израиля.

Дуров напомнил, у всех этих каналов в качестве верификации в названии стоит синяя галочка.

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