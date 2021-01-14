Дуров перечислил президентов-пользователей Telegram: Путина и Трампа там нет
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне притока новых пользователей свои телеграм-каналы завели президенты Бразилии и Турции.
Источник: сообщение Дурова в Telegram
Прямая речь: "Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества.
Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах".
Детали: По его словам, Telegram уже пользуются президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министры Сингапура, Эфиопии и Израиля.
Дуров напомнил, у всех этих каналов в качестве верификации в названии стоит синяя галочка.
Предыстория:
- Ранее Дуров заявил, что в начале января аудитория Telegram достигла 500 миллионов пользователей.
- Рост новых юзеров Telegram связывают с изменениями в политике мессенджера WhatsApp, принадлежащий Facebook.
- Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.