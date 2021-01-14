Ляшко каже, що британський штам коронавірусу в Україні поки не зустрічався

В Україні поки не виявлено британський штам коронавірусу, нову партію проб відправили ​​в лабораторію ВООЗ.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Зараз ми відправляємо в лабораторію ВООЗ, яка знаходиться в клініці "Шаріте" в Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. Досі цього штаму в Україні не виявлено".

Деталі: Ляшко підкреслив, що мутація вірусу, зокрема, може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

Санлікар навів приклад Великої Британії, яка пішла на карантин ще до того, як в Україні був оголошений карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та різдвяні свята, але розглядали можливість другого повторного локдауну.

Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху.

Читайте також: В Україні циркулює 5 видів вірусу COVID-19 – ЦГЗ