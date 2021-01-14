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Ляшко говорит, что британский штамм коронавируса в Украине пока не встречался

Четверг, 14 января 2021, 13:10
Ляшко говорит, что британский штамм коронавируса в Украине пока не встречался
Укринформ

В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружено".

Детали: Ляшко подчеркнул, что мутация вируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

Санврач навел пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как в Украине был объявлен карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, но рассматривали возможность второго повторного локдауна.

Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке.

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Темы: коронавирус
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