Ляшко говорит, что британский штамм коронавируса в Украине пока не встречался

В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружено".



Детали: Ляшко подчеркнул, что мутация вируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.



Санврач навел пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как в Украине был объявлен карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, но рассматривали возможность второго повторного локдауна.

Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке.

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