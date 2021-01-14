Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ляшко говорит, что британский штамм коронавируса в Украине пока не встречался

Четверг, 14 января 2021, 14:10
Укринформ

В Украине пока не выявлен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена в лабораторию ВОЗ.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружено".

Детали: Ляшко подчеркнул, что мутация вируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

Санврач навел пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как в Украине был объявлен карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, но рассматривали возможность второго повторного локдауна.

Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке.

Читайте также: В Украине циркулирует 5 видов вируса COVID-19 - ЦОС

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

видеоГлава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким – СМИ

ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму

Закупку вакцин могут передать международной компании, которая берет за это проценты – источник

Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

Все новости...
коронавирус
Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем первый – ВОЗ
В Киеве почти 800 новых больных COVID и 13 смертей
Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 
Последние новости
14:16
Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса
14:15
Ученые считают, что люди, которые выздоровели от COVID-19, все еще могут переносить и передавать вирус
14:13
Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19
14:12
картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы
14:10
Ляшко говорит, что британский штамм коронавируса в Украине пока не встречался
14:02
Ukraine.ua: МИД представил сайт для популяризации Украины в мире
14:00
Биткоин подорожал до 38 тысяч долларов на фоне утверждения импичмента Трампу
13:55
Дуров перечислил президентов-пользователей Telegram: Путина и Трампа там нет
13:50
Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300
13:30
Кулеба рассказал, чего ждет от визита венгерского коллеги в Киев
Все новости...