Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну нарешті прийдуть справжні морози

Четвер, 14 січня 2021, 14:12

У п’ятницю 15 січня повітряна маса арктичного походження принесе в Україну справжні морози, які відступлять аж з 21 січня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Найближчої ночі температура повітря знизиться до -5-12 градусів, найхолодніше - у північній частині, на Сході очікується -3-7 градусів, у південній частині 1-4 градуси морозу.

Вдень також буде холодно, морозно. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4-11 градусів, на Півдні ще затримаються вищі градуси, 0,-3.

На дорогах ожеледиця. Синоптик повідомляє, що сніг підсипатиме періодично й нерівномірно.

 

До кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15-23 градусів, вдень очікується -10-15 градусів.

У Києві п'ятниця буде холодною. Очікується 10-12 градусів морозу. Вихідними та на початку наступного тижня морози в столиці зміцніють до нічних -15-20 градусів.

Послаблення морозів очікується з 21 січня.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300

Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка

ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії

відеоГолова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 

ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Закупівлю вакцин можуть передати міжнародній компанії, яка бере за це відсотки – джерело

Усі новини...
погода
Карпати засипає снігом, туристів просять не ходити в гори
На Київ насувається сильний снігопад
Повітря Києва стає все бруднішим через погоду
Останні новини
15:17
фотоМешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг
15:05
На кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка
14:50
У МВФ занепокоєні можливим ручним керуванням цін на газ - Марченко
14:39
Податкова Нідерландів помилково звинуватила тисячі сімей у шахрайстві, уряду загрожує відставка
14:37
"Нафтогаз": Передача "Укртранснафти" в Міненерго загрожує крос-дефолтом
14:16
Понад 1200 за добу: Німеччина зареєструвала новий максимум смертей від коронавірусу
14:15
Вчені вважають, що люди, які одужали від COVID-19, все ще можуть передавати вірус
14:13
Папа Франциск і Бенедикт XVI зробили щеплення від Covid-19
14:12
мапаВ Україну нарешті прийдуть справжні морози
14:10
Ляшко каже, що британський штам коронавірусу в Україні поки не зустрічався
Усі новини...