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В Україну нарешті прийдуть справжні морози

Четвер, 14 січня 2021, 13:12
В Україну нарешті прийдуть справжні морози

У п’ятницю 15 січня повітряна маса арктичного походження принесе в Україну справжні морози, які відступлять аж з 21 січня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Найближчої ночі температура повітря знизиться до -5-12 градусів, найхолодніше - у північній частині, на Сході очікується -3-7 градусів, у південній частині 1-4 градуси морозу.

Вдень також буде холодно, морозно. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4-11 градусів, на Півдні ще затримаються вищі градуси, 0,-3.

На дорогах ожеледиця. Синоптик повідомляє, що сніг підсипатиме періодично й нерівномірно.

 

До кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15-23 градусів, вдень очікується -10-15 градусів.

У Києві п'ятниця буде холодною. Очікується 10-12 градусів морозу. Вихідними та на початку наступного тижня морози в столиці зміцніють до нічних -15-20 градусів.

Послаблення морозів очікується з 21 січня.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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