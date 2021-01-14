В Украину наконец-то придут настоящие морозы
В пятницу 15 января воздушная масса арктического происхождения принесет в Украину настоящие морозы, которые отступят аж с 21 января.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Детали: Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5-12 градусов, холоднее всего - в северной части, на Востоке ожидается -3-7 градусов, в южной части 1-4 градуса мороза.
Днем также будет холодно, морозно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4-11 градусов, на юге еще задержатся градусы повыше, 0,-3.
На дорогах гололедица. Синоптик сообщает, что снег будет идти периодически и неравномерно.
К концу недели, похолодание усилится до ночных -15-23 градусов, днем ожидается -10-15 градусов.
В Киеве пятница будет холодной. Ожидается 10-12 градусов мороза. Выходными и в начале следующей недели морозы в столице окрепнут до ночных -15-20 градусов.
Ослабление морозов ожидается с 21 января.