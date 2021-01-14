Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину наконец-то придут настоящие морозы

Четверг, 14 января 2021, 13:12
В Украину наконец-то придут настоящие морозы

В пятницу 15 января воздушная масса арктического происхождения принесет в Украину настоящие морозы, которые отступят аж с 21 января.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5-12 градусов, холоднее всего - в северной части, на Востоке ожидается -3-7 градусов, в южной части 1-4 градуса мороза.

Днем также будет холодно, морозно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4-11 градусов, на юге еще задержатся градусы повыше, 0,-3.

На дорогах гололедица. Синоптик сообщает, что снег будет идти периодически и неравномерно.

 

К концу недели, похолодание усилится до ночных -15-23 градусов, днем ​​ожидается -10-15 градусов.

В Киеве пятница будет холодной. Ожидается 10-12 градусов мороза. Выходными и в начале следующей недели морозы в столице окрепнут до ночных -15-20 градусов.

Ослабление морозов ожидается с 21 января.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: