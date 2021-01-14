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Папа Франциск і Бенедикт XVI зробили щеплення від Covid-19

Четвер, 14 січня 2021, 14:13
Vatican Media

У Ватикані повідомили, що Папа римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI зробили перше щеплення від Covid-19.

Джерело: директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів, "Vatican News

Деталі: У Ватикані триває кампанія вакцинації проти Covid-19, яка розпочалася вранці 13 січня 2021 року, після прибуття препарату. 

Першу дозу щеплення отримали як Папа Франциск, так і колишній папа Бенедикт XVI. 

Пряма мова Бруні: "Можу підтвердити, що в рамках програми вакцинації в державі-місті Ватикані, станом на сьогодні першу дозу щеплення проти COVID-19 введено Папі Францискові та Папі-емеритові (папі на покої – ред.)".

Цьому передувало: Папа Франциск в інтерв’ю, яке в неділю транслював італійський телеканал "Canale 5", розповів, що отримає щеплення від коронавірусу цього тижня. Він вважає це етичним кроком, оскільки йдеться не лише про його здоров’я та життя, але й про життя ближніх.

Секретар Бенедикта XVI архиєпископ Ґеорґ Ґенсвайн також підтверджував намір колишнього папи вакцинуватися.

Теми: вакцинаціяІталіяцерквакоронавірусCovid-2019


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