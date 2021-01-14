Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19
В Ватикане сообщили, что Папа римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI сделали первую прививку от Covid-19.
Источник: директор Ватиканского пресс-центре Маттео Бруни, отвечая на вопрос журналистов, "Vatican News"
Детали: В Ватикане продолжается кампания вакцинации против Covid-19, которая началась утром 13 января 2021 года, по прибытии препарата.
Первую дозу прививки получили как Папа Франциск, так и бывший папа Бенедикт XVI.
Прямая речь Бруни: "Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации в государстве-городе Ватикане, на сегодняшний день первая доза прививки против COVID-19 введена Папе Франциску и Папе-эмириту (папе на покое – ред.)".
Этому предшествовало: Папа Франциск в интервью, которое в воскресенье транслировал итальянский телеканал "Canale 5", рассказал, что получит прививку против коронавируса на этой неделе. Он считает это этическим шагом, поскольку речь идет не только о его здоровье и жизни, но и о жизни ближних.
Секретарь Бенедикта XVI архиепископ Георг Ґенсвайн также подтверждал намерение бывшего папы вакцинироваться.