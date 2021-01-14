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Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19

Четверг, 14 января 2021, 13:13
Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19
Vatican Media

В Ватикане сообщили, что Папа римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI сделали первую прививку от Covid-19.

Источник: директор Ватиканского пресс-центре Маттео Бруни, отвечая на вопрос журналистов, "Vatican News"

Детали: В Ватикане продолжается кампания вакцинации против Covid-19, которая началась утром 13 января 2021 года, по прибытии препарата.

Первую дозу прививки получили как Папа Франциск, так и бывший папа Бенедикт XVI.

Прямая речь Бруни: "Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации в государстве-городе Ватикане, на сегодняшний день первая доза прививки против COVID-19 введена Папе Франциску и Папе-эмириту (папе на покое – ред.)".

Этому предшествовало: Папа Франциск в интервью, которое в воскресенье транслировал итальянский телеканал "Canale 5", рассказал, что получит прививку против коронавируса на этой неделе. Он считает это этическим шагом, поскольку речь идет не только о его здоровье и жизни, но и о жизни ближних.

Секретарь Бенедикта XVI архиепископ Георг Ґенсвайн также подтверждал намерение бывшего папы вакцинироваться.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияИталияцерковькоронавирусCovid-2019
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