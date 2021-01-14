Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19

Четверг, 14 января 2021, 14:13

В Ватикане сообщили, что Папа римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI сделали первую прививку от Covid-19.

Источник: директор Ватиканского пресс-центре Маттео Бруни, отвечая на вопрос журналистов, "Vatican News"

Детали: В Ватикане продолжается кампания вакцинации против Covid-19, которая началась утром 13 января 2021 года, по прибытии препарата.

Первую дозу прививки получили как Папа Франциск, так и бывший папа Бенедикт XVI.

Прямая речь Бруни: "Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации в государстве-городе Ватикане, на сегодняшний день первая доза прививки против COVID-19 введена Папе Франциску и Папе-эмириту (папе на покое – ред.)".

Этому предшествовало: Папа Франциск в интервью, которое в воскресенье транслировал итальянский телеканал "Canale 5", рассказал, что получит прививку против коронавируса на этой неделе. Он считает это этическим шагом, поскольку речь идет не только о его здоровье и жизни, но и о жизни ближних.

Секретарь Бенедикта XVI архиепископ Георг Ґенсвайн также подтверждал намерение бывшего папы вакцинироваться.

Темы: вакцинацияИталияцерковькоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

видеоГлава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким – СМИ

ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму

Закупку вакцин могут передать международной компании, которая берет за это проценты – источник

Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

Все новости...
вакцинация
Турция одобрила использование вакцины из Китая, которую покупает Украину
Президент Индонезии сделал прививку вакциной Sinovac, которую закупила Украина
Доза вакцины CoronaVac для украинцев будет стоить около 500 гривен
Последние новости
14:16
Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса
14:15
Ученые считают, что люди, которые выздоровели от COVID-19, все еще могут переносить и передавать вирус
14:13
Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19
14:12
картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы
14:10
Ляшко говорит, что британский штамм коронавируса в Украине пока не встречался
14:02
Ukraine.ua: МИД представил сайт для популяризации Украины в мире
14:00
Биткоин подорожал до 38 тысяч долларов на фоне утверждения импичмента Трампу
13:55
Дуров перечислил президентов-пользователей Telegram: Путина и Трампа там нет
13:50
Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300
13:30
Кулеба рассказал, чего ждет от визита венгерского коллеги в Киев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!