Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія в лютому збирається подати заявку на схвалення своєї вакцини в ЄС

Четвер, 14 січня 2021, 14:41

Росія в лютому подасть офіційну заявку на схвалення своєї вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" в Європейському союзі.

Про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дмітрієв заявив, що незабаром будуть опубліковані результати експертної оцінки вакцини, які продемонструють її високу ефективність. Він сказав, що "Sputnik V" буде виготовлятися в семи країнах.

Він додав, що цього місяця регулюючі органи дев'яти країн повинні схвалити вакцину для використання. Вакцина вже схвалена в Аргентині, Білорусі, Сербії та інших країнах.

Росія, яка займає четверте місце у світі за кількістю випадків COVID-19, планує почати масову вакцинацію наступного тижня.

У Росії зареєстровано дві вакцини від коронавірусу: розроблений Центром ім. Гамалії препарат "Sputnik V" і вакцина "ЕпіВакКорона" від новосибірського вірусологічного центру "Вектор".

Раніше в ЄС неодноразово заявляли, що виробництво вакцин від коронавірусу в ЄС можливе тільки в разі сертифікації з боку Європейського агентства з лікарських препаратів (EMA).

Наразі в ЄС затверджені тільки дві вакцини - Pfizer та Moderna, в кінці січня очікується схвалення британської вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна навряд чи буде використовувати російську вакцину через її обмежені виробничі потужності.

У листопаді Угорщина була першою європейською країною, що отримала тестові зразки російської вакцини.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: