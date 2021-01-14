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Росія в лютому збирається подати заявку на схвалення своєї вакцини в ЄС

Четвер, 14 січня 2021, 15:41

Росія в лютому подасть офіційну заявку на схвалення своєї вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" в Європейському союзі.

Про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дмітрієв заявив, що незабаром будуть опубліковані результати експертної оцінки вакцини, які продемонструють її високу ефективність. Він сказав, що "Sputnik V" буде виготовлятися в семи країнах.

Він додав, що цього місяця регулюючі органи дев'яти країн повинні схвалити вакцину для використання. Вакцина вже схвалена в Аргентині, Білорусі, Сербії та інших країнах.

Росія, яка займає четверте місце у світі за кількістю випадків COVID-19, планує почати масову вакцинацію наступного тижня.

У Росії зареєстровано дві вакцини від коронавірусу: розроблений Центром ім. Гамалії препарат "Sputnik V" і вакцина "ЕпіВакКорона" від новосибірського вірусологічного центру "Вектор".

Раніше в ЄС неодноразово заявляли, що виробництво вакцин від коронавірусу в ЄС можливе тільки в разі сертифікації з боку Європейського агентства з лікарських препаратів (EMA).

Наразі в ЄС затверджені тільки дві вакцини - Pfizer та Moderna, в кінці січня очікується схвалення британської вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна навряд чи буде використовувати російську вакцину через її обмежені виробничі потужності.

У листопаді Угорщина була першою європейською країною, що отримала тестові зразки російської вакцини.

Теми: вакцинаціякоронавірусРосія


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