Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия в феврале собирается подать заявку на одобрение своей вакцины в ЕС

Четверг, 14 января 2021, 14:41

Россия в феврале подаст официальную заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса "Sputnik V" в Европейском Союзе.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дмитриев заявил, что вскоре будут опубликованы результаты экспертной оценки вакцины, которые продемонстрируют ее высокую эффективность. Он сказал, что "Sputnik V" будет изготавливаться в семи странах.

Он добавил, что в этом месяце регулирующие органы девяти стран должны принять вакцину для использования. Вакцина уже одобрена в Аргентине, Беларуси, Сербии и других странах.

Россия, занимающая четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19, планирует начать массовую вакцинацию на следующей неделе.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: разработанный Центром им. Гамалеи препарат "Sputnik V" и вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского вирусологического центра "Вектор".

Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что производство вакцин от коронавируса в ЕС возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Сейчас в ЕС утверждены только две вакцины - Pfizer и Moderna, в конце января ожидается одобрение британской вакцины AstraZeneca.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вряд ли будет использовать российскую вакцину из-за ограниченных производственных мощностей ее производителей.

В ноябре Венгрия была первой европейской страной, получившей тестовые образцы российской вакцины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: