Россия в феврале собирается подать заявку на одобрение своей вакцины в ЕС

Россия в феврале подаст официальную заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса "Sputnik V" в Европейском Союзе.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дмитриев заявил, что вскоре будут опубликованы результаты экспертной оценки вакцины, которые продемонстрируют ее высокую эффективность. Он сказал, что "Sputnik V" будет изготавливаться в семи странах.

Он добавил, что в этом месяце регулирующие органы девяти стран должны принять вакцину для использования. Вакцина уже одобрена в Аргентине, Беларуси, Сербии и других странах.

Россия, занимающая четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19, планирует начать массовую вакцинацию на следующей неделе.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: разработанный Центром им. Гамалеи препарат "Sputnik V" и вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского вирусологического центра "Вектор".

Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что производство вакцин от коронавируса в ЕС возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Сейчас в ЕС утверждены только две вакцины - Pfizer и Moderna, в конце января ожидается одобрение британской вакцины AstraZeneca.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вряд ли будет использовать российскую вакцину из-за ограниченных производственных мощностей ее производителей.

В ноябре Венгрия была первой европейской страной, получившей тестовые образцы российской вакцины.