Працівниця банку 10 років обкрадала клієнта, а потім зникла з награбованим

У Києві викрили керівницю банківського відділення, яка 10 років знімала гроші із депозиту vip-клієнта банку.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Шахрайку оголосили у міжнародний розшук. За 10 років вона вкрала у клієнта банку більше 60 тисяч доларів.

До поліції звернувся киянин, який працює за кордоном. Він повідомив, що з його депозитного рахунку, який він відкрив ще у 2010 році і регулярно поповнював, зникли кошти.

Правоохоронці встановили, що за роки співпраці з банком чоловік став vip-клієнтом, а між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини.

Жінка, на прохання чоловіка, навіть виконувала деякі банківські операції.

У подальшому вона почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі.

Таким чином, протягом 10 років вона провела 36 незаконних операцій і зняла з рахунку клієнта понад 60 тисяч доларів.

Повідомляється, що 33-річна зловмисниця звільнилась із роботи і наразі переховується від органів слідства.

Слідчі повідомили їй про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

Наразі триває досудове розслідування. Провадження розпочали за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.