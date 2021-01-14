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Работница банка 10 лет обворовывала клиента, а затем исчезла с награбленным

Четверг, 14 января 2021, 16:29

В Киеве разоблачили руководительницу банковского отделения, которая 10 лет снимала деньги с депозита vip-клиента банка.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Мошенницу объявили в международный розыск. За 10 лет она украла у клиента банка более 60 тыс. долларов.

В полицию обратился киевлянин, который работает за рубежом.

Он сообщил, что с его депозитного счета, который он открыл еще в 2010 году и регулярно пополнял, исчезли средства.

Правоохранители установили, что за годы сотрудничества с банком мужчина стал vip-клиентом, а между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения.

Женщина, по просьбе мужчины, даже выполняла некоторые банковские операции.

В дальнейшем она начала подрабатывать заявления от его на выдачу наличности в кассе.

Таким образом, в течение 10 лет она провела 36 незаконных операций и сняла со счета клиента более 60 тыс. долларов.

Сообщается, что 33-летняя злоумышленница уволилась из работы и теперь скрывается от органов следствия.

Следователи сообщили ей о подозрении и объявили в международный розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Производство начали по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: банкиденьгиполицияКиев


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