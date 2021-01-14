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Українців попередили про зміну порядку в'їзду до Словаччини з 15 січня

Четвер, 14 січня 2021, 16:03

З 15 січня на кордоні України і Словаччини закривається один пункт пропуску, але відкривається інший.

Про це у четвер повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".

З 15 січня о 8:00 за київським часом припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (з українського боку пункт пропуску "Ужгород"). Водночас, відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля" ("Малий Березний").

Пункт пропуску "Велке Слеменце" ("Малі Селменці") залишається тимчасово закритим.

Словацькі прикордонники нагадують, що наразі у Словаччину можуть в’їжджати лише ті громадяни третіх країн, яким надано право на проживання на території Словацької Республіки або які мають національну візу, видану посольствами Словацької Республіки за кордоном.

В'їзд на територію держави також дозволений для громадян третіх країн, які є близькими родичами особи, яка має право на постійне або тимчасове місце проживання в Словацькій Республіці, або громадянина Словацької Республіки. Після в’їзду на територію Словацької Республіки усі громадяни зобов’язані дотримуватися визначених законодавством карантинних заходів.

Дозволяється в'їзд громадян третіх країн з метою транзиту до однієї з держав-членів ЄС, де вони мають постійне або тимчасове місце проживання. Транзит через територію Словацької Республіки повинен відбуватися без зупинки, за винятком зупинки для необхідного заправлення палива, та не пізніше, ніж протягом восьми годин.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинаПрикордонна служба
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